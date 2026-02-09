¡Por evadir un retén en Durango se accidentaron tres fresnillenses, uno murió y otro sufrió lesiones graves!

El auto en que viajaban alcoholizados chocó contra una barrera de contención y se partió en dos

DURANGO, DGO.- Por evadir un puesto de control y vigilancia, tres hombres originarios de Fresnillo que al parecer se hallaban bajo los efectos de las bebidas embriagantes se accidentaron luego de que el auto en que viajaban chocó contra una barrera metálica de contención, por lo que uno de ellos murió y otro resultó lesionado de gravedad.

La mañana del domingo 8 de febrero sucedió el percance cerca del entronque a la localidad de Villa Montemorelos, en territorio de Durango.

Los fresnillenses, identificados como Rosalío, de 28 años; Cristian y Junior, viajaban en un auto Dodge Charger, en color blanco.

Al ver el puesto de control de la Policía Estatal de Durango el conductor decidió dar una vuelta de retorno para dirigirse al municipio de Sombrerete con la intención de evadirlo ya que se hallaban alcoholizados.

Sin embargo, con la maniobra el operador perdió el control del volante, lo que ocasionó que el auto se estrellara contra la barrera metálica de contención, que lo partió en dos.

A causa de lo anterior Cristian murió al instante, mientras que Junior sufrió lesiones graves y fue trasladado a un hospital a recibir atención médica.

Oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente, mientras que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía de Durango realizaba el levantamiento del cuerpo del finado para su traslado al SEMEFO.