¡Por un fraude en Zacatecas sentenciaron a 4 años de prisión a una mujer!

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Delitos de Fraudes de la capital obtuvo una sentencia condenatoria en contra de María “N” en su calidad de autora material por el delito de fraude en perjuicio de una persona; le fue impuesta una pena de 4 años de prisión.

Lo anterior por los hechos registrados en el año 2013, en el municipio de Zacatecas, cuando la sentenciada, mediante engaños, afectó a una persona simulando atención médica urgente para un familiar, por el cual ponía a la venta un terreno ajeno.

La víctima pagó el total del lote, pero no pudo disponer de él ya que pertenecía al padre de María “N”, quien no había autorizado la venta y no había recibido pago alguno, causando así un detrimento patrimonial a la víctima, que de buena fe fue engañada en esta actividad ilícita.