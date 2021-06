LAGOS DE MORENO, JAL.- Resultados positivos arrojó un operativo coordinado entre la Fiscalía Regional, COPRISJAL, Ayuntamiento y la Policía Municipal, ya que se verificaron centros de rehabilitación en el municipio de Lagos de Moreno para que estén operando en regla y no sean lugares utilizados por la delincuencia para evadirse de la justicia y se logró la identificación de dos masculinos contra quienes existían órdenes de aprehensión por los delitos de abigeato y homicidio.

También se detectaron irregularidades, entre ellas que uno de los centros cuenta con sobrepoblación de internos y aunque es mixto no tienen separados a hombres y mujeres, además de que carecen de licencia municipal, extintores y programa interno de Protección Civil, entre otros.

La primera acción se llevó a cabo en un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Huerto Familiares de San Pedro en dicha municipalidad, donde se localizaron a 92 internos.

Como parte de las acciones a implementar, efectivos de la Policía de Investigación adscritos al Distrito III llevaron a cabo labores de identificación que permitieron establecer que dos internos de nombres Carlos Ernesto “N” y Francisco Javier “N” eran requeridos mediante mandato judicial para ser presentados a un juez para que respondan por su probable responsabilidad en los delitos de abigeato calificado y homicidio doloso en riña, respectivamente.

Ambos fueron asegurados mediante los protocolos establecidos en los que se les notificaron sus derechos constitucionales y se les trasladó al reclusorio regional, donde quedaron a disposición de la autoridad que los reclamaba, quien resolverá su situación jurídica.

Continuando con las diligencias en este lugar, personal de Protección Civil y Bomberos detectó que el sitio carece de extintores, señalética de emergencia así como de un dictamen y programa interno de Protección Civil.

Personal del área de Reglamentos, Inspección y Vigilancia también advirtió que el sitio no cuenta con licencia municipal para su funcionamiento.

Por su parte, el personal de la COPRISJAL hizo observaciones para que el sitio cuente con médico fijo.

También se constató que el sitio se encuentra limpio y las condiciones de los internos y sus dormitorios eran adecuadas.

Al inspeccionar otro centro de rehabilitación que se encuentra ubicado en la misma colonia, en Lagos de Moreno, también fue observado por las autoridades ya referidas por carecer de extintores, señalética de emergencia y ruta de evacuación.

Además, por no contar con dictamen y programa de Protección Civil, licencia municipal y debido a que el tanque estacionario se encuentra en mal estado.

En este sitio se detectó que no hay control de ingreso de los internos, no tienen médico fijo ni psicólogo y existe sobrepoblación de internos al contar con 30 personas y funciona como centro mixto, donde no tienen separados a los hombres y mujeres, lo cual es irregular.

Además, no están dados de alta en el Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC).

Las autoridades levantaron las correspondientes actas e hicieron las notificaciones respectivas de su competencia para que los responsables de estos centros de rehabilitación se regularicen a la brevedad, ya que estarán siendo supervisados a efecto de que se cumpla con lo establecido en los reglamentos correspondientes.