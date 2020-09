TEPEZALÁ, AGS.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en coordinación con la policía municipal de Tepezalá, llevaron a cabo la detención de un individuo en posesión de droga, a quien le fueron asegurados 5 envoltorios con crystal con un peso de 18.5 gramos aproximadamente.

La detención de quien dijo llamarse Cirilo, de 26 años de edad, se registró en la comunidad de Carboneras, en el municipio de Tepezalá, cuando policías estatales y municipales realizaban sus labores de vigilancia en la zona, bajo el esquema de trabajo del Mando Único.

Alrededor de las 09:50 horas, los oficiales se desplazaban sobre la calle Francisco I. Madero y poco antes de llegar a la calle Providencia, detectaron a un individuo gritándole palabras altisonantes a una joven mujer, por lo que se aproximaron para ver si requería ayuda.

La afectada mencionó que no había problemas y en ese instante el presunto agresor de nombre Cirilo, comenzó a insultar a los policías, gritándoles que no se metieran en lo que no les importaba, por lo que procedieron a efectuarle una inspección corporal.

Fue así, que localizaron entre sus pertenencias 5 envoltorios con droga cristal con un peso aproximado de 18.5 gramos, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.