¡Sujeto que intentó estrangular a su pareja en Aguascalientes fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado, por conducto de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género, luego de un arduo trabajo de investigación, obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Alejandro “N” por su probable intervención en los hechos de tentativa de feminicidio y violencia a partir de una relación de pareja.

Como resultado de una adecuada coordinación entre la trilogía de investigación, se logró establecer la participación del probable responsable en los hechos denunciados en su contra.

En ese tenor, la fiscal encargada de la causa penal, mediante un relato de los acontecimientos, dio a conocer que el imputado y la víctima mantenían una relación sentimental desde el año 2020; sin embargo, Alejandro ejercía violencia física y psicológica en contra de la pasiva.

Es el caso que en abril del presente año, el imputado comenzó agredir a la pasiva en las inmediaciones de su domicilio ubicado en Villa Montaña; durante el calor de la discusión que mantenían, Alejandro jaloneó a la víctima, quien cayó al suelo; después, se subió sobre ella, colocando sus rodillas en los brazos para que no se pudiera mover y con ambas manos estrangulaba a la pasiva.

Vecinos del lugar, quienes escucharon los ruidos provenientes de la vivienda, llamaron a los servicios de emergencia, siendo oficiales de la Policía Municipal quienes ingresaron al domicilio con la aprobación de la agraviada.

No obstante, la presencia de los uniformados no intimidaron la conducta agresiva de Alejandro; aunque se percató de la presencia no dejaba de constreñir el cuello de la pasiva, lesiones que fueron certificadas por el perito médico forense.

Consecuencia de las acciones ejercidas en agravio de la víctima, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género integró la carpeta correspondiente en contra de Alejandro.

Haciendo uso del mecanismo procesal de citación, el imputado fue convocado a celebrar audiencia inicial ante la presencia del juez de Control y Juicio Oral Penal.

Durante la sesión, la fiscal encargada de la causa penal hizo del conocimiento del imputado que la Fiscalía General del Estado, por conducto de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género, que la conducta denunciada estaba siendo investigada; durante su intervención, la representante social solicitó medidas cautelares adecuadas para salvaguardar la integridad de la víctima.

Resultado de la sesión, el juez de Oralidad dictó el auto de vinculación a proceso en contra del imputado por los hechos delictivos de tentativa de feminicidio y violencia a partir de una relación de pareja; para garantizar su presencia en el proceso penal impuso las medidas cautelares I, V, VII y VIII.

Para las investigaciones complementarias se establecieron cuatro meses.