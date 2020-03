● Gobernador y titulares de Salud y Educación se reunieron con alcaldes, rectores de universidades y funcionarios estatales para delinear acciones de prevención

● Como medida para evitar contagios por COVID-19 se realizarán pruebas médicas a todas las personas procedentes de países con alerta sanitaria de esta enfermedad

AGUASCALIENTES, AGS.- Este gobierno no toma decisiones a la ligera, pues su objetivo siempre será el buscar el bienestar de las familias de Aguascalientes y ante un tema tan sensible como la salud, no se escatimarán esfuerzos para evitar contagios por Coronavirus (COVID-19) en la entidad; así lo manifestó el gobernador Martín Orozco Sandoval al reunirse este día con distintos sectores de la sociedad.

Al sostener un diálogo con funcionarios estatales, alcaldes y rectores de todas las universidades del estado, Orozco Sandoval anunció que ante la llegada del COVID-19 se han reforzado las medidas preventivas y los cercos sanitarios, además se tomó la decisión de realizar pruebas médicas a todas las personas procedentes de países con alerta sanitaria de esta enfermedad, no sólo a quienes presenten síntomas.

Señaló que existe una comunicación constante con el Gobierno de México, así como con médicos especialistas en Epidemiología e Infectología del sector salud público y privado, con el fin de hacer equipo y difundir las medidas de prevención a la población.

Orozco Sandoval sostuvo un diálogo en primera instancia con su gabinete, con quienes revisó todos los eventos masivos de las dependencias, definiendo que se llevarán a cabo únicamente aquellos que no excedan una asistencia de 200 personas y sean en lugares abiertos.

Con los presidentes municipales se acordó que cada ayuntamiento se unirá a la campaña ¡Al tiro! Con el Coronavirus que emprende el Gobierno Estatal para homologar las acciones y evitar que se den casos en los municipios del interior. Asimismo, se pusieron sobre la mesa los eventos que cada municipio tiene en próximas fechas, esto para que sean cancelados o bien, reprogramados.

El gobernador se reunió con rectores y rectoras, señalando que se les dará total libertad si toman la decisión de suspender las actividades antes del plazo que definió la Secretaría de Educación Pública (20 de marzo). De igual forma, las universidades se comprometieron a reportar de forma inmediata al Gobierno del Estado los datos de los estudiantes y docentes que lleguen a la entidad, luego de realizar estancias académicas en países donde haya una problemática por el COVID-19.

Finalmente, dijo que en los próximos días se estará reuniendo con otros sectores como con empresarios, para evaluar el impacto económico que podría tener esta contingencia. A la sociedad en general les recomendó seguir las medidas de prevención y a no crear pánico; así como a informarse en medios oficiales de comunicación.

Por su parte, el secretario de Salud, Miguel Ángel Piza Jiménez, expuso el panorama epidemiológico en la entidad, asegurando que hasta el momento sólo se ha confirmado un caso positivo; actualmente se tienen 7 casos a la espera de confirmación y otros 15 han sido negativos.

Informó que por instrucciones del gobernador se han comprando dos mil pruebas más para detectar el COVID-19, se han intensificado las acciones de prevención, además de abrir al público líneas telefónicas donde se brinda información y se ha capacitado a más de 150 médicos, más de 150 enfermeras y 130 administrativos y vigilantes del sector.

En su momento, el director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Raúl Silva Perezchica, anunció que como medida preventiva se suspenderán las clases en escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, así como de tipo media superior y superior del 23 de marzo al 17 de abril, reanudando actividades el día 20 de abril.

Al respecto, comentó que se busca que dicho periodo sea un aislamiento productivo, es decir, que los alumnos continúen con actividades académicas y actividades desde casa.

Por último, en educación básica, expuso que los padres y madres de familia, podrán elegir si llevar o no a sus hijos a clases los próximos días (17 al 20 de marzo), siempre y cuando exista un aviso a las autoridades de los planteles educativos.