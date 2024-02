¡Tras el homicidio del empresario fresnillense en Aguascalientes detuvieron a dos sujetos!

Sobornaron y amenazaron a agentes ministeriales para no rendir declaraciones

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado arrestó a dos sujetos y obtuvo las respectivas vinculaciones a proceso en su contra, que significan un avance en las investigaciones por el homicidio del contratista minero Óscar Octavio Aguilar Vera, de 53 años de edad y originario de Fresnillo, Zacatecas, ocurrido el jueves 15 de febrero, alrededor de las tres de la tarde, en el interior del restaurante “Las Costillas de Sancho”, localizado sobre la avenida Aguascalientes, en el fraccionamiento Bosques del Prado, en el norte de la ciudad.

Este logro ministerial corrió a cargo de la Unidad de Trámite Común de la Vicefiscalía de Investigación, que señaló a Edson Miguel “N” y a Carlos Alberto “N” como probables responsables de los hechos delictivos de amenazas en agravio de tres elementos de la Comisaría General de la Policía de Investigación Criminal, así como el de cohecho en contra de la administración pública.

Ambos sujetos permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, teniendo como plazo un mes para el cierre del complemento de la investigación.

Cabe hacer mención que las dos personas tendrán acceso a la suspensión condicional del proceso que se sigue en su contra, lo que fue solicitado por sus respectivos defensores.

Esto implica que en el transcurso de los próximos días se llevará a cabo una audiencia más para que un togado determine los requisitos a los que el par de imputados deberán sujetarse con el fin de acceder a la libertad, mismos que en caso de incumplimiento les llevará a la reanudación de la causa penal en su contra.

De acuerdo con lo expresado en la diligencia inicial, los probables responsables fueron testigos presenciales de los hechos registrados el 15 de febrero, en los que perdiera la vida de manera violenta el empresario de origen zacatecano en las instalaciones del reconocido restaurante.

Al comienzo de las pesquisas, detectives de la corporación investigadora les pidieron amablemente una entrevista a efecto de recopilar las piezas finas de la investigación, petición a la que los dos varones accedieron voluntariamente.

Fue así que se les trasladó a las inmediaciones de la Comisaría General de la Policía de Investigación Criminal, en donde su actitud cambió repentinamente, pues ofrecieron 700 pesos a los agentes para que les dejaran retirarse, prometiéndoles que, al salir, les entregarían más dinero.

Ante la negativa de los investigadores, el discurso cambió y los dos amenazaron de muerte a los elementos, lo que derivó en que se iniciara una carpeta de investigación en contra de ellos por las conductas delictivas referidas con anterioridad.

Cabe mencionar que de manera extraoficial trascendió que al momento de los hechos Óscar Octavio llevaba un escolta, que resultó ser un ex militar y quien portaba un arma de fuego calibre 25 milímetros para su protección, aunque la pistola se hallaba en mal estado.

Al respecto, no se informó si dicho ex militar presentó o no el respectivo permiso para la portación del arma, aunque lo cierto es que no fue detenido y se le permitió retirarse.