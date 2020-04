“Levantaron” a una mujer en la comunidad de Los Azulitos, Jalisco En el intercambio de plomo, un malandrín resultó herido Tras un maniobra de evasión, un policía que viajaba en el helicóptero sufrió una lesión en una pierna



AGUASCALIENTES, AGS.- Tras una sangrienta balacera y persecución por tierra y aire, elementos de las corporaciones policíacas lograron la captura de cinco sujetos, integrantes de un grupo de la delincuencia organizada, que participaron en la privación ilegal de la libertad de una mujer en la comunidad Los Azulitos, Jalisco.

Los delincuentes, al ser copados por los policías al huir de territorio jalisciense, los agredieron a balazos e incluso dispararon hacia el helicóptero Águila 1 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por lo que los elementos repelieron el ataque e hirieron a uno de ellos, que enseguida fue arrestado al igual que los otros cuatro.

GALERIA/¡Tras persecución y balacera capturan a 5 secuestradores en Aguascalientes!



Uno de los uniformados que tripulaba la aeronave sufrió una lesión en una pierna al golpearse en el interior cuando el piloto realizó una maniobra para evitar que los proyectiles hicieran blanco en el helicóptero, por lo que tuvo que ser hospitalizado.

Tras el operativo, ya no se supo nada de la fémina que fue secuestrada.

Los detenidos fueron identificados como Maximino “N”, de 55 años; Antonio “N”, de 53, ambos originarios del municipio de Asientos; Antonio “N”, de 32 y originario de Jalisco; Uriel de Jesús “N”, de 22 y originario de Guanajuato, e Ignacio “N”, de 21 años de edad, que fue el lesionado de un balazo por los policías.

Los hechos ocurrieron este miércoles, alrededor de las cuatro de la tarde.

Los delincuentes interceptaron a la víctima en la comunidad Los Azulitos, Jalisco.

La mujer, al parecer, viajaba en un vehículo, del cual la bajaron con lujo de violencia y, aparentemente, la subieron a una camioneta tipo Caravan, en color gris, apoderándose también de la unidad en que ella iba.

Tras lo anterior, se dieron a la fuga en los vehículos, por lo que las autoridades de Jalisco fueron enteradas de los hechos y se movilizaron en busca de los responsables.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado recibió el reporte por parte de las autoridades de Jalisco de que varios sujetos habían privado de su libertad a una mujer en Los Azulitos y que se dirigían a esta entidad a bordo de una camioneta Ford F-150, de doble cabina, tipo Pick-Up, en color verde y con placas de circulación de Aguascalientes.

Por lo anterior, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, ordenó que se pusiera en marcha un operativo para tratar de evitar que los delincuentes ingresaran a esta ciudad.

Él mismo encabezó dicho operativo, al que se sumaron oficiales de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano así como de las Policías Municipales de Aguascalientes, El Llano, Pabellón de Arteaga, Jesús María, San Francisco de los Romo, Asientos, Tepezalá y Rincón de Romos, así como agentes de la Policía Ministerial.

Todos los efectivos se trasladaron a los límites con Jalisco a bordo de varias patrullas y desplegaron el operativo en la Puerta de Acceso Oriente así como en las terracerías y brechas limítrofes con el vecino Estado.

A la movilización se sumó el helicóptero Águila 1 de la SSPE, que detectó la camioneta Ford F-150 cuando se desplazaba por una terracería, por lo que comenzó a seguirla y la tripulación proporcionó su ubicación exacta a los policías que se desplazaban por tierra.

Instantes después, estos elementos ubicaron la unidad por el camino de terracería ubicado a la altura del rancho La Libertad, en los límites entre Aguascalientes y Jalisco.

Al ver a los policías, los delincuentes comenzaron a agredirlos con disparos de arma de fuego e incluso también efectuaron detonaciones hacia el helicóptero con la intención d derribarlo.

Los uniformados repelieron la agresión e incluso también dispararon los ocupantes de la aeronave.

En esos momentos, al operativo se sumó también el helicóptero Halcón 1 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, encabezado por el titular de la corporación, Antonio Martínez Romo.

Los elementos persiguieron a los sospechosos hasta la altura de la comunidad Congregación Matamoros, ubicada antes de llegar a Calvillito, donde éstos descendieron de la camioneta y comenzaron a correr para tratar de escapar.

Uno de ellos siguió disparando hacia los policías y el Águila 1, por lo que el piloto realizó una maniobra para evitar que los proyectiles lo impactaran, aunque uno de los oficiales que iba a bordo se golpeó en el interior y sufrió una lesión en una pierna.

Los oficiales en tierra repelieron nuevamente la agresión y lograron herir a Ignacio en el brazo izquierdo, tras de lo cual fue asegurado.

Enseguida, policías estatales detuvieron a otros tres de los delincuentes y policías municipales de Aguascalientes a uno más, al cual detectaron cuando pretendía esconderse en una zanja.

El sospechoso lesionado, Ignacio, fue auxiliado por los propios policías y luego por paramédicos del ISSEA, que le aplicaron un torniquete en el brazo y lo trasladaron a recibir atención al Hospital Miguel Hidalgo, donde quedó internado en calidad de detenido y con custodia policiaca.

Mientras tanto, los otros cuatro arrestados fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado y puestos a disposición del agente del Ministerio Público para que resolviera su situación legal.

Finalmente, el helicóptero Águila 1 regresó al hangar y el oficial lesionado de la pierna fue llevado a un hospital a recibir atención médica.

No obstante, al final del operativo, ya no se supo nada de la mujer privada de su libertad ni las autoridades informaron si aseguraron armas de fuego o no.