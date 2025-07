¡Un choque entre un camión de carga y una camioneta dejó 8 muertos y 2 lesionados en Sombrerete!

SOMBRERETE, ZAC.- Un choque entre un camión de carga y una camioneta que transportaba vacacionistas dejó un saldo de ocho muertos y dos lesionados.

El accidente sucedió la noche del lunes 30 de junio en la carretera federal 45, en el tramo de Sombrerete a Fresnillo, a la altura de la comunidad San Antonio del Tepetate.

Siete de las ocho víctimas mortales fueron identificadas como Hortensia Q., Juan C., Nubia C., Raúl C., Diana Q., Santiago M., y María Guadalupe L.Q., todas originarias del municipio de Pánuco.

En la colisión participaron un camión Foton, en color blanco y con placas de Jalisco, tripulado por tres hombres, así como una camioneta Urvan, que transportaba vacacionistas de Mazatlán, Sinaloa, con destino a Pánuco, Zacatecas.

De acuerdo a los primeros reportes de las autoridades, el camión de carga se dirigía a Durango, pero al transitar por la carretera mencionada a exceso de velocidad, el operador perdió el control del volante debido a que la cinta asfáltica se encontraba mojada por la lluvia.

Por lo anterior, chocó de frente contra la camioneta de pasajeros, a la cual arrastró y provocó que se volcara y terminara fuera del camino.

Tras el encontronazo, algunos de los vacacionistas salieron eyectados de la Urvan y quedaron tirados sobre la cinta asfáltica.

Elementos de Seguridad Pública y de la Coordinación Municipal de Protección Civil acudieron al lugar y confirmaron que ocho tripulantes de la camioneta habían fallecido y otros dos estaban lesionados, una mujer de 30 años y un niño de 10 años de edad, por lo que los trasladaron a un hospital de Fresnillo para recibir atención médica.

Los tres hombres que viajaban en el camión resultaron ilesos, por lo que el conductor fue detenido y presentado ante las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades.

Oficiales de la Guardia Nacional división caminos y carreteras tomaron conocimiento del accidente y cerraron la circulación vehicular en ambos sentidos de la vialidad.

Elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento de los cuerpos de los vacacionistas fallecidos para trasladarlos al SEMEFO.