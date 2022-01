SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.- Una mujer joven se quitó la vida ahorcándose en su casa en esta localidad, aunque no trascendieron públicamente los motivos que la orillaron a hacerlo.

La occisa fue identificada como María del Carmen “N”, de 23 años de edad y con domicilio en la calle San Abel del fraccionamiento Paseos de la Providencia, en San Francisco de los Romo.

El sábado 1 de enero, alrededor de las 17:23 horas, una de sus vecinas la vio suspendida dentro del inmueble, por lo que de inmediato solicitó ayuda al servicio de emergencias 911.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Municipal de “San Pancho” se trasladaron al lugar y al hacer acto de presencia intentaron brindarle los primeros auxilios a la joven, a la que encontraron colgada del cuello con una soga que amarró a un punto fijo.

No obstante, comprobaron que no respondía a ningún estímulo y cuando fue revisada por paramédicos del ISSEA de la ambulancia ECO-337 verificaron que ya no contaba con signos de vida.

Por tal razón, fue necesaria la intervención de los elementos de Servicios Periciales, que se encargaron del levantamiento del cuerpo para su traslado al SEMEFO.