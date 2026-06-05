¡5 detenidos deja persecución y balacera tras asaltos en Plaza Zaragoza!

AGUASCALIENTES, AGS.- Varios delincuentes asaltaron un negocio de celulares y una joyería en una plaza comercial del norte de la ciudad y tras una persecución y balacera encabezada por el propietario de la joyería y elementos policiales cinco de ellos fueron detenidos.

Las autoridades confirmaron el arresto de 5 sujetos, cuatro originarios de Jalisco y uno más de la Ciudad de México, que fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

Los hechos comenzaron alrededor de las 12:00 horas de este viernes en la Plaza Zaragoza, ubicada sobre la avenida prolongación Zaragoza esquina con la calle San José de los Reynoso, entre las colonias Fátima y San José del Arenal.

Los delincuentes entraron primero en un negocio de venta de teléfonos celulares de la marca iPhone y se apoderaron de varios equipos.

Luego irrumpieron en la joyería para consumar el robo, apoderándose de un lote de alhajas.

Sin embargo, durante el atraco, el propietario de este negocio decidió enfrentar a los ladrones, ya que sacó un arma de postas y les disparó.

La reacción del joyero provocó que los asaltantes decidieran huir, haciéndolo en una camioneta tipo Caravan, en color gris.

El joyero, a bordo de un auto Hyundai, en color negro, decidió ir en su persecución y sobre las avenidas Universidad y Guadalupe González les dio alcance y los habría impactado.

En su afán de huir, los delincuentes chocaron contra otros vehículos que transitaban por la zona, entre ellos dos coches en color gris y una camioneta Honda, tipo suv, en color rojo, con el toldo negro, que era tripulada por una familia, una pareja y un menor de edad, y que se estrelló de frente contra un poste de alumbrado público, que derribó.

Tras los choques, los asaltantes descendieron de la camioneta y comenzaron a dispararle al joyero que los perseguía, que repelió la agresión con su arma de postas.

Oficiales de la Policía Municipal que se encontraban cerca se aproximaron y también se enfrentaron a balazos con los delincuentes.

Los ladrones huyeron pie a tierra y trataron de esconderse en negocios cercanos, como un restaurante y una tienda OXXO, pero fueron detenidos.

El operativo concluyó sobre la avenida Universidad y la calle Silvestre Gómez, donde fueron asegurados los cinco sospechosos, a quienes se les aseguraron tres armas de fuego, dos revólver calibre 38 y una escuadra automática, así como dos armas de postas.

También se les incautó la camioneta gris en la que huían así como los celulares y la joyería que robaron.

Posteriormente, las autoridades aseguraron otros dos vehículos de los ladrones.

Al operativo se unieron policías estatales y agentes de la Policía de Investigación, además del helicóptero de Seguridad Pública, que estuvo sobrevolando la zona de la movilización.

Además, durante la persecución y la balacera, automovilistas, transeúntes y empleados de negocios tuvieron que resguardarse para evitar ser alcanzados por las balas.