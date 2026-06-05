¡En la colonia Estrella una joven en estado de ebriedad volcó su auto!

AGUASCALIENTES, AGS.- Durante la madrugada de este viernes se registró la volcadura de un auto en calles de la colonia Estrella, al oriente de la ciudad, que por fortuna no dejó personas lesionadas de gravedad.

El incidente ocurrió alrededor de la 01:15 horas en el cruce de la calle Leo y la avenida Gabriela Mistral.

De acuerdo con los reportes, un vehículo Nissan March, en color blanco, con placas de circulación de Aguascalientes, era conducido por una mujer de entre 25 y 30 años de edad, quien viajaba acompañada de un hombre del mismo rango de edad y un menor de aproximadamente 3 años.

Según la mecánica de los hechos, la unidad circulaba sobre avenida Gabriela Mistral en sentido de oriente a poniente.

Al llegar a la calle Leo la conductora dio una vuelta a la derecha para incorporarse en dirección al norte; sin embargo, realizó la maniobra demasiado pegada a la guarnición, lo que provocó que el neumático trasero derecho impactara contra el borde de la banqueta.

Esto ocasionó que la conductora perdiera el control del volante, proyectándose hacia la acera donde el vehículo impactó de frente contra una retenida que sostiene un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad.

Tras el impacto, la unidad terminó volcada sobre su toldo, quedando con las cuatro ruedas hacia arriba.

Al lugar acudieron paramédicos del ISSEA, quienes valoraron a los ocupantes del vehículo y determinaron que ninguno presentaba lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Vial tomaron conocimiento del accidente y procedieron al aseguramiento de la conductora, quien fue trasladada al Complejo de Seguridad Pública Municipal por la conducción en estado de ebriedad.

Asimismo, se solicitó el apoyo de una grúa para colocar el vehículo sobre sus ruedas y trasladarlo a la pensión municipal.