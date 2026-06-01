¡A la mujer que asesinó a su ex pareja sentimental en Paseos de San Antonio le abren proceso penal!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de María Magdalena “N” alias “Mala” por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado con premeditación, ventaja y alevosía, derivado de hechos ocurridos en abril del presente año en la capital.

De acuerdo con los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, los hechos se registraron el 12 de abril de 2026 al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Paseos de San Antonio.

Presuntamente, la imputada aprovechó que la víctima, su ex pareja sentimental, se encontraba dormida para arrojarle una sustancia que generó combustión y posteriormente encenderla con un cerillo, provocándole quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 55 por ciento de la superficie corporal.

Tras la agresión, la probable responsable se dio a la fuga del lugar, mientras que la víctima fue trasladada de emergencia al Centenario Hospital Miguel Hidalgo para recibir atención médica especializada.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas perdió la vida el día 24 de abril de 2026.

Una vez que se tuvo conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público emprendió las acciones jurídicas y periciales necesarias para el esclarecimiento del caso, coordinando una investigación integral que permitió reunir elementos de prueba suficientes para establecer la probable participación de la imputada en el delito.

De manera paralela, agentes de la Policía de Investigación Criminal desarrollaron diversas diligencias de campo y gabinete para ubicar a la señalada, logrando establecer que se ocultaba en el estado de Hidalgo, donde permanecía con el apoyo de una persona conocida.

Como resultado de las labores de inteligencia e investigación y gracias a los mecanismos de colaboración institucional entre Fiscalías del país, elementos de la Policía de Investigación Criminal, en coordinación con personal de la Fiscalía del Estado de Hidalgo, cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de María Magdalena “N” en la comunidad de San Miguel del Arco, municipio de Apan, Hidalgo.

Posteriormente, la imputada fue trasladada al estado de Aguascalientes para ser puesta a disposición de la autoridad judicial competente y continuar con el proceso penal correspondiente por el delito de homicidio doloso calificado con premeditación, ventaja y alevosía.

Durante la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional resolvió vincularla a proceso, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva y fijando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará fortaleciendo la carpeta de investigación.