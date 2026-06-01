¡Una mujer que intentó arrojarse desde lo alto del Acueducto fue rescatada!

ZACATECAS, ZAC.- Una joven amenazó con atentar contra su vida al intentar arrojarse desde lo alto del Acueducto, pero fue rescatada a tiempo por elementos de Protección Civil Municipal de Zacatecas.

La noche del domingo 31 de mayo los servicios de emergencia recibieron reportes sobre que una persona pretendía hacerse daño en el citado Acueducto, ubicado en la avenida González Ortega, a la altura del Hotel Quinta Real.

Por lo anterior, al sitio acudieron elementos de Seguridad Pública así como el personal de Protección Civil.

Los rescatistas subieron hasta donde se encontraba la fémina y comenzaron a dialogar con ella, logrando convencerla de que no se arrojara al vacío.

La mujer fue resguardada y descendida a un lugar seguro, evitando así que intentara acabar con su vida.