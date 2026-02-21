ACTUALIZACION: ¡Asaltantes despojan con violencia de su motocicleta a un joven en Margaritas!

De manera preliminar trascendió que se investigaba un posible “alineamiento” contra un presunto vendedor de sustancias ilícitas; sin embargo, los primeros datos apuntan a un robo con violencia con uso de un arma de fuego corta cometido por tres personas que viajaban en un vehículo Honda.

JESÚS MARÍA, AGS.- Un joven identificado como Brayan “N”, de 20 años de edad, fue víctima del robo con violencia de su motocicleta en la comunidad de J. Gómez Portugal, conocida como Margaritas, luego de que tres personas que viajaban en un vehículo Honda Civic negro le cerraran el paso mientras circulaba por la privada Morelos.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 14:30 horas de este viernes 20 de febrero, cuando fue reportado al servicio de emergencias 911.

De acuerdo con la información preliminar, en una primera ocasión el vehículo sospechoso se aproximó al afectado y los tripulantes hicieron un comentario sobre la motocicleta antes de retirarse. Minutos después, el mismo automóvil volvió a cerrarle el paso y descendieron dos personas vestidas de negro: un hombre encapuchado y una mujer también de ropa oscura, quien portaba una bufanda rosa. Según el reporte inicial, uno de ellos le apuntó con un arma de fuego corta para intimidarlo y obligarlo a entregar la unidad.

Tras el robo, los responsables abordaron la motocicleta y el vehículo en el que viajaban originalmente, retirándose con dirección a la carretera 45 federal hacia el sur.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal acudieron al lugar para tomar conocimiento del hecho y comenzar la búsqueda de los responsables. La Agencia de Investigación Criminal inició las indagatorias correspondientes y quedó pendiente la formalización de la denuncia.