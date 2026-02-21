¡Al tratar de sofocar un incendio en un predio agrícola adulto mayor murió intoxicado en La Blanquita!

TRANCOSO, ZAC.- Un hombre de la tercera edad murió, al parecer intoxicado, al tratar de sofocar un incendio en un predio agrícola.

La tragedia sucedió el jueves 19 de febrero en la comunidad La Blanquita, perteneciente al municipio de Trancoso.

La víctima mortal fue identificada como José “N”, de 89 años de edad.

Alrededor de las diez de la mañana se encontraba en el citado predio agrícola tratando de combatir un incendio, pero se intoxicó mortalmente.

Tras ser descubierto tirado en la tierra se solicitó ayuda a los servicios de emergencia, por lo que al lugar acudieron paramédicos y bomberos de la Coordinación Municipal de Protección Civil para tratar de auxiliarlo, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Las investigaciones para esclarecer los hechos quedaron a cargo de agentes de la Policía de Investigación, en tanto que elementos de la Dirección General de Servicios Periciales levantaron el cadáver y lo trasladaron al SEMEFO para la práctica de los estudios de ley.