¡Al perseguir a un interno que se escapó de un anexo joven murió atropellado por una camioneta!

FRESNILLO, ZAC.- Un joven perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta en la avenida Enrique Estrada, la cual atravesó sin precaución mientras perseguía a un interno de un anexo que se acababa de escapar.

Los trágicos hechos sucedieron el lunes 19 de enero, minutos después de las cinco de la tarde, sobre los carriles con dirección al crucero Jerez-Valparaíso de la citada avenida, a la altura de la agropecuaria Bonito Pueblo y de la colonia Las Américas.

La víctima mortal tenía entre 20 y 23 años de edad.

Tras la fuga del interno del centro de rehabilitación, el joven y otro individuo fueron tras él y en la persecución atravesó sin precaución la referida vialidad, por lo que fue embestido por una camioneta.

El peatón fue proyectado al frente y al caer al piso se golpeó la cabeza con la banqueta, resultando lesionado de gravedad.

Testigos reportaron el accidente a los servicios de emergencia y al lugar acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que brindaron los primeros auxilios al atropellado y lo trasladaron a un hospital para su atención, pero al llegar cayó en paro y falleció.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Dirección de Policía Vial Preventiva intervinieron en el hecho y resguardaron la zona, solicitando el apoyo de una grúa para asegurar la camioneta involucrada.

Agentes de la Policía de Investigación quedaron a cargo de las investigaciones respectivas para el esclarecimiento de los hechos.