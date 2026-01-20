¡El hombre que murió ahogado en la presa Las Cabras ya fue identificado!

AGUASCALIENTES, AGS.- El hombre que murió ahogado en la presa Las Cabras, en el municipio de Calvillo, finalmente fue identificado.

Respondió al nombre de Francisco Ruvalcaba y contaba con 48 años de edad.

Su cuerpo fue localizado el martes 6 de enero en la presa referida, ubicada en la comunidad El Cerrito Alto, perteneciente a dicho municipio calvillense.

Ese día, alrededor de las tres de la tarde, habitantes de esa localidad reportaron a las autoridades la presencia de una persona inconsciente en el cuerpo de agua, por lo que al sitio acudieron oficiales de Seguridad Pública así como elementos de Protección Civil y Bomberos, que encontraron al hombre ya sin vida en la orilla del embalse.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal se movilizaron hasta la presa y comenzaron con las indagatorias para esclarecer las circunstancias en las que la víctima se ahogó.

Elementos de Servicios Periciales también se presentaron en el lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes y presumieron que el individuo tenía entre tres y cuatro días de haber muerto.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, que reveló como causa de muerte ahogamiento por sumersión.

El hombre permaneció en el SEMEFO como desconocido y el lunes 19 de enero la Fiscalía Estatal informó sobre su identificación.