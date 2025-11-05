¡Anuncia Municipio Feria de Empleo con jornada de reclutamiento!

Se realizará el martes 11 de noviembre de 9:00 a 14:00 horas en las instalaciones de Ciudad Industrial

AGUASCALIENTES, AGS.- Con el objetivo de continuar generando oportunidades laborales para las y los aguascalentenses, el Municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal, invita a la Feria de Empleo con una Jornada de Reclutamiento, que se llevará a cabo el martes 11 de noviembre, de 09:00 a 14:00 horas, en las instalaciones de la Cerveza Corona, ubicadas en bulevar José María Chávez número 2906, Ciudad Industrial.

En esta jornada, Cerveza Corona de Aguascalientes S.A. de C.V. será la empresa anfitriona, ofreciendo diversas oportunidades laborales para quienes buscan incorporarse al sector productivo, con un total de 50 vacantes disponibles, entre las que destacan los puestos de:

Ayudante de Modelorama

Vigilante de Estacionamiento

Encargado de Tienda Modelorama

Ayudante de Almacén Interno (turno nocturno)

Suplente de Reparto

Vigilante de Patio

Ayudante de Almacén de Envase

Ayudante de Mueble

Suplente de BDR

Las personas interesadas deberán presentarse con INE, CURP y solicitud de empleo y registrarse previamente en el siguiente enlace: https://forms.gle/aEELPeaReihvynTQA

Para más información, pueden consultar la Bolsa de Trabajo Municipal en www.ags.gob.mx/bolsadetrabajo o comunicarse al teléfono 449 910 10 10 extensión 3012.