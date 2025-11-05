¡Anuncia Municipio Feria de Empleo con jornada de reclutamiento!
- Se realizará el martes 11 de noviembre de 9:00 a 14:00 horas en las instalaciones de Ciudad Industrial
AGUASCALIENTES, AGS.- Con el objetivo de continuar generando oportunidades laborales para las y los aguascalentenses, el Municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal, invita a la Feria de Empleo con una Jornada de Reclutamiento, que se llevará a cabo el martes 11 de noviembre, de 09:00 a 14:00 horas, en las instalaciones de la Cerveza Corona, ubicadas en bulevar José María Chávez número 2906, Ciudad Industrial.
En esta jornada, Cerveza Corona de Aguascalientes S.A. de C.V. será la empresa anfitriona, ofreciendo diversas oportunidades laborales para quienes buscan incorporarse al sector productivo, con un total de 50 vacantes disponibles, entre las que destacan los puestos de:
Ayudante de Modelorama
Vigilante de Estacionamiento
Encargado de Tienda Modelorama
Ayudante de Almacén Interno (turno nocturno)
Suplente de Reparto
Vigilante de Patio
Ayudante de Almacén de Envase
Ayudante de Mueble
Suplente de BDR
Las personas interesadas deberán presentarse con INE, CURP y solicitud de empleo y registrarse previamente en el siguiente enlace: https://forms.gle/aEELPeaReihvynTQA
Para más información, pueden consultar la Bolsa de Trabajo Municipal en www.ags.gob.mx/bolsadetrabajo o comunicarse al teléfono 449 910 10 10 extensión 3012.