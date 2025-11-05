¡Lanzan DIF Municipal y Fundación Cambiando una Vida campaña para cirugías reconstructivas infantiles!

Se llevará a cabo del 7 de noviembre al 5 de diciembre dirigida a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años

AGUASCALIENTES, AGS.- El DIF Municipal de Aguascalientes, en colaboración con la Fundación Cambiando una Vida A.C., pone en marcha la Campaña de Detección para Cirugías Reconstructivas, que se llevará a cabo del 7 de noviembre al 5 de diciembre, dirigida a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años del municipio capital.

El objetivo de esta iniciativa es brindar atención médica especializada a pacientes pediátricos que presenten alguna de las siguientes condiciones:

• Estrabismo: desviación de uno o ambos ojos.

• Labio y/o paladar hendido: separación o apertura en el labio superior.

• Sindactilia y/o polidactilia: unión o presencia adicional de dedos en manos o pies.

Esta campaña forma parte del compromiso por mejorar la calidad de vida de las familias aguascalentenses, ofreciendo alternativas médicas accesibles y de gran impacto social.

Las valoraciones se realizarán con cita, de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Para agendar y conocer los requisitos, las y los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 449 968 90 39 o 449 370 89 23 (WhatsApp).

Con estas acciones, el DIF Municipal de Aguascalientes reafirma su compromiso de trabajar de la mano por la salud de la niñez y avanzar juntos hacia una ciudad más solidaria e incluyente.