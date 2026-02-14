AguascalientesNoticias

¡Aprehendieron a dos mujeres distribuidoras con dosis de crystal y más de 4 kilos de marihuana!

  • Las narcomenudistas fueron sorprendidas durante un operativo de vigilancia donde presuntamente comercializaban droga a gran escala

AGUASCALIENTES, AGS.- Dos mujeres presuntamente dedicadas a la distribución de droga a gran escala fueron detenidas por la Policía Metropolitana durante un operativo de vigilancia en el fraccionamiento Villa Natura, al nor-oriente de la ciudad.

Su captura ocurrió el viernes 13 de febrero, alrededor de las 14:00 horas, en calles del mencionado fraccionamiento.

Durante los recorridos de vigilancia, los elementos policiales detectaron un vehículo tipo sedán circulando en actitud sospechosa.

Al marcarles el alto, las ocupantes hicieron caso omiso y avanzaron una cuadra más antes de detenerse, sin que se generara persecución.

Los oficiales solicitaron a las mujeres descender del automóvil y procedieron a una revisión preventiva.

De manera extraoficial trascendió que les habrían asegurado aproximadamente 50 envoltorios con una sustancia granulada conocida como crystal así como más de 4 kilogramos de hierba verde y seca, presumiblemente marihuana.

En las últimas semanas la Policía Metropolitana reforzó su presencia en esa zona y en su área de influencia, Jesús María, Aguascalientes y San Francisco de los Romo, con patrullajes constantes en fraccionamientos como La Ribera, Santa Elena, Paseos de la Providencia, Santa Fe y Urbi Villas del Vergel, entre otros puntos previamente conflictivos que actualmente registran mejores condiciones de seguridad.

