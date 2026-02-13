¡Volcadura de una camioneta en la carretera federal 45 Sur dejó 2 lesionados!

AGUASCALIENTES, AGS.- Dos hombres resultaron lesionados tras la volcadura de una camioneta en la carretera federal 45 Sur, a la altura del ejido San Antonio de Peñuelas.

El accidente sucedió este viernes, alrededor de las seis y media de la mañana, a la altura del entronque al aeropuerto.

Las víctimas tripulaban una Nissan tipo estaquitas, con placas de circulación de Aguascalientes, en la que se desplazaban por la Panamericana, en el sentido de norte a sur.

Al salir de las curvas del entronque mencionado el conductor perdió el control del volante hacia la izquierda.

La unidad cayó en una canaleta central de aguas pluviales, donde se volcó sobre su toldo.

La camioneta transportaba varios costales, los cuales quedaron regados sobre esa canaleta.

Enterados de lo sucedido al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, que brindaron los primeros auxilios al conductor y copiloto, aunque no fue necesario trasladarlos a ningún hospital.

Elementos policiales tomaron conocimiento del accidente y realizaron las maniobras necesarias para retirar el vehículo siniestrado y restablecer la circulación en la carretera, que se vio afectada por determinado tiempo.