¡Arrancaron de las garras de la muerte a un niño de 3 años de edad bomberos y paramédicos tras accidente en el fraccionamiento Villa Canto!

Había quedado atrapado en el camarote de un tráiler, cuya caja se volcó durante las maniobras de descarga de arena

Un niño de 3 años de edad fue prácticamente arrancado de las garras de la muerte por bomberos y paramédicos tras de que quedó atrapado en el camarote de un tráiler cuya caja se volcó durante las maniobras de descarga de material.

Los hechos ocurrieron este miércoles, alrededor de las 14:15 horas, al final de la avenida Rodolfo Landeros, donde se construye el fraccionamiento Villa Canto.

Un padre de familia, acompañado de su esposa y sus dos hijos menores de edad, una niña y un niño, llegó al sitio conduciendo un tráiler con una caja cargada con arena.

El chofer estacionó el tractocamión en el arroyo vehicular e hizo maniobras para que la caja quedara entre la banqueta y los cajones de estacionamiento de las casas en construcción para poder vaciar el material.

El papá, la mamá y la niña bajaron del tráiler y dejaron al niño dormido en el camarote.

Al parecer, la caja no quedó bien nivelada y en el momento en que el operador colocó un gato hidráulico para comenzar la descarga se venció hacia el lado izquierdo.

Por tal motivo, dicha caja se volcó y provocó que el tractocamión se ladeara y el menor de edad quedara atrapado en el camarote, sin que pudiera ser rescatado por sus padres.

Los servicios de emergencia recibieron llamadas de auxilio y al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y de la Coordinación Municipal de Protección Civil, elementos del Departamento de Bomberos Municipales así como oficiales de las Policías Vial, Municipal y Estatal, además del Grupo K9.

Los bomberos trabajaron durante más de media hora para poder rescatar al niño y al conseguir sacarlo del camarote se percataron que no tenía signos vitales.

Los paramédicos, por alrededor de diez minutos, le aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y lograron hacerlo reaccionar, arrancándolo de las garras de la muerte.

Enseguida, a bordo de una ambulancia lo trasladaron a recibir atención médica al Hospital General de Zona número 2 del Seguro Social, a donde ingresó en condición grave.