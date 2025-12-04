¡Asaltan departamento de alto funcionario de la SEPLADE en Jesús María!

JESÚS MARÍA, AGS.- Un robo a casa habitación se registró en la comunidad de Tepatates, en el municipio de Jesús María, teniendo como víctima al doctor Guillermo de la Torre Sifuentes, secretario de Planeación, Participación y Desarrollo del Estado de Aguascalientes (SEPLADE).

Los hechos quedaron al descubierto la noche del miércoles 3 de diciembre.

Extraoficialmente trascendió que el robo sucedió en un complejo habitacional, en un departamento ubicado en la calle La Florida 422, marcado con el número 25.

El asalto fue perpetrado mientras el funcionario se encontraba de viaje en la Ciudad de México, donde había acudido para recibir un reconocimiento por la presentación de una plataforma digital en el Estado de México.

Los presuntos responsables habrían ingresado a la vivienda por una ventana que se encontraba entreabierta, cuya única protección era un mosquitero que fue vencido.

Tras ingresar, los ladrones se apoderaron de dos equipos electrónicos (iPads), cuyo valor conjunto se estima en aproximadamente 60 mil pesos.

El doctor de la Torre Cifuentes descubrió el robo y el desorden al regresar a su domicilio.

Tras el reporte a la línea de emergencia 911, acudieron al sitio diversos elementos de seguridad para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.

Policías estatales y municipales fueron los primeros respondientes.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron para dar inicio a las investigaciones, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de la escena para recabar los indicios necesarios y establecer la mecánica del robo, así como las posibles rutas de escape de los delincuentes.

Se destaca que la baja seguridad en el complejo habitacional, con una vigilancia reportada como deficiente, pudo haber facilitado el atraco.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado continúan con la investigación para dar con los responsables.