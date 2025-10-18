¡Automovilista que provocó la muerte de dos motociclistas en Jaltomate fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un juez de Control vinculó a proceso, que enfrentará en libertad, al alcoholizado conductor que provocó la muerte de dos estudiantes del CECyTEA de Cañada Honda tras un accidente vial.

Se trata de Francisco “N”, que está acusado por el delito de homicidio culposo en agravio de Juan Manuel G.P., de 15 años, y José de Jesús S.R., de 14 años de edad, alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes (CECyTEA).

El accidente ocurrió el viernes 3 de octubre de este año sobre el kilómetro 20+800 de la carretera federal 25, en la comunidad de Jaltomate.

Francisco, bajo los efectos del alcohol, conducía un auto Ford Fusion, en color azul, y al transitar por dicha vialidad invadió el carril contrario y chocó contra una camioneta Chevrolet Silverado, de doble cabina, tipo Pick-Up, en color tinto, que perdió las dos llantas traseras y terminó fuera de la cinta asfáltica.

Además, el auto le cortó la circulación a los dos adolescentes estudiantes, que tripulaban una motocicleta Italika y se estrellaron violentamente contra el Fusion.

Los dos jovencitos murieron al instante y el automovilista fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, que a su vez lo presentó ante el juez de Control.

A Francisco se le inició un proceso penal por homicidio culposo pero no fue enviado a prisión.

En cambio, tendrá que presentarse a firmar cada semana ante la autoridad judicial, se le prohibió salir del estado sin autorización del juez así como acercarse a los familiares de las víctimas y los lugares donde residían.

El juzgador fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que la Fiscalía Estatal deberá reunir más pruebas para fortalecer su acusación.