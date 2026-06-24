¡Automovilista que provocó la muerte de dos motoristas en accidente vial fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Alexis “N” por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo, derivado de un hecho de tránsito registrado en la carretera a boulevard aeropuerto, casi en el cruce con Camino Real, en la comunidad Buenavista de Peñuelas, Aguascalientes.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público ante la jueza de Control, el imputado conducía un vehículo de la marca Volkswagen tipo Jetta cuando presuntamente realizó una maniobra de vuelta a la izquierda sin las debidas precauciones, cortando la circulación de una motocicleta que transitaba por la vialidad.

Como consecuencia del impacto los dos tripulantes de la motocicleta sufrieron lesiones de tal gravedad que perdieron la vida, por lo que se inició la carpeta de investigación correspondiente para el esclarecimiento de los acontecimientos y la determinación de responsabilidades.

Tras la detención del señalado y la celebración de la audiencia inicial, la Representación Social presentó los elementos de prueba recabados durante las diligencias ministeriales, los cuales fueron valorados por la autoridad judicial.

Una vez analizados los antecedentes de la investigación, la jueza de Control calificó de legal la detención de Alexis “N” y resolvió dictar auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio culposo en agravio de las dos víctimas fallecidas.

Como medidas cautelares, la autoridad judicial impuso las consistentes en la presentación periódica mensual ante la autoridad correspondiente, así como la prohibición de salir del estado sin autorización.

Finalmente, la jueza estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará con la integración de elementos que permitan avanzar en la procuración de justicia para las víctimas y sus familiares.