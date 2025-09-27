¡Búsqueda forense en Tepetongo arrojó resultados positivos!

TEPETONGO, ZAC.- Con resultados positivos concluyó la prospección forense realizada por el Gobierno de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia en este municipio.

En las acciones emprendidas el miércoles 24 de septiembre por personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares se contó con el apoyo del equipo de buzos de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Otra célula conformada por el personal de la Comisión Local y la Fiscalía Especializada realizó una búsqueda también forense en las inmediaciones del municipio de Villanueva.

En ambos casos las labores estuvieron apoyadas por el uso drones y georadares, recorrieron una zona extensa de un polígono acordado.

En las acciones emprendidas en el segundo municipio participó personal de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral de Víctimas, la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y Comisión de Derechos Humanos del Estado.