¡En la colonia Estrella de Oro sujetos armados balearon la fachada de un domicilio!

ZACATECAS, ZAC.- La fachada de un domicilio resultó con daños por impactos de bala y sus moradores sufrieron crisis nerviosas tras un ataque armado en la colonia Estrella de Oro.

El viernes 26 de septiembre, alrededor de las cuatro y media de la tarde, a bordo de un automóvil en color blanco, sujetos armados llegaron a dicha zona habitacional y abrieron fuego en contra de un domicilio ubicado en la esquina de las calles Parra y Capulín para luego darse a la fuga.

Al sitio se trasladaron oficiales de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, que confirmaron el ataque y que no hubo personas muertas ni lesionadas.

Los elementos resguardaron la zona al localizar casquillos percutidos.

Paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA) se presentaron en el lugar para auxiliar a los habitantes de la casa, ya que sufrieron crisis nerviosas.

Agentes de la Policía de Investigación quedaron a cargo de las primeras investigaciones, en tanto que elementos de la Dirección General de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento de los indicios balísticos.