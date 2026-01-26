¡CAM brindará atención para pago de predial este sábado 31 de enero!

El horario de atención será de 9:00 a 15:00 horas en avenida Adolfo López Mateos 214, zona Centro

AGUASCALIENTES, AGS.- La secretaria de Finanzas del Municipio de Aguascalientes, Miriam Rodríguez Tiscareño, dio a conocer que el próximo sábado 31 de enero el Centro de Atención Municipal (CAM) brindará servicio al público para la recepción de pagos del impuesto predial.

El CAM operará en un horario especial de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde con el objetivo de facilitar a la ciudadanía el cumplimiento de esta obligación fiscal y ofrecer mayores alternativas de atención.

Como parte de las estrategias implementadas por la administración municipal para apoyar la economía familiar se mantienen descuentos especiales para quienes realicen el pago del predial durante los primeros meses del año.

En este sentido, los contribuyentes podrán obtener un 10 % de descuento si efectúan su pago en efectivo los meses de enero, febrero o marzo.

De igual manera, el Municipio de Aguascalientes refrenda su compromiso con los grupos especiales, otorgando un 50 % de descuento a personas con discapacidad, adultos mayores, pensionados y jubilados.

Estas acciones buscan fortalecer la cultura de cumplimiento, promover la equidad social y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a los beneficios y servicios municipales, especialmente aquellos grupos que requieren mayor respaldo.