ASIENTOS, AGS.- En un camino de terracería que conduce de la comunidad Ciénega Grande a Molinos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y policías municipales de Asientos llevaron a cabo la detención de un sujeto de 55 años de edad, el cual conducía una camioneta pick up, en cuyo interior fue localizada un arma de fuego.

Policías estatales y municipales realizaban un recorrido de vigilancia bajo el esquema de Trabajo de Mando Único, fue al desplazarse sobre un camino de terracería que conduce de la comunidad Ciénega Grande a la comunidad de Molinos, que detectaron en circulación una camioneta Ford, pick up, color rojo, cuyo conductor no portaba el cinturón de seguridad e incrementó la velocidad al percatarse de la presencia policial.

Por lo anterior, los oficiales le indicaron que detuviera su marcha y se aproximaron al conductor, indicándole que era obligatorio el uso del cinturón de seguridad, sin embargo, en ese momento alcanzaron a observar que dentro de la camioneta se encontraba un arma de fuego tipo escopeta modelo 94C, calibre 12.

Al cuestionar al conductor sobre el arma, Pablo de 55 años de edad, comenzó a contradecirse, por lo que le indicaron que descendiera de la unidad y procedieron a efectuar una inspección física, sin embargo ya no de detectaron más objetos ilícitos. Finalmente, el quincuagenario fue detenido y junto con el arma de fuego, puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.