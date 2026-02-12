¡Tras dos días de agonía hombre agredido con arma de fuego murió en Sombrerete!

SOMBRERETE, ZAC.- Un hombre que fue agredido con arma de fuego murió tras dos días de agonía.

La víctima mortal fue identificada como Jesús “N”, que era conocido como “Ramoncito”.

Los hechos sucedieron el lunes 9 de febrero en calles de la colonia La Cantera.

Alrededor de las 07:00 horas sostuvo una discusión con su atacante, que le disparó y lo dejó gravemente lesionado.

“Ramoncito” fue trasladado a un hospital a recibir atención médica, pero dos días después, el miércoles 11, al filo del mediodía, finalmente falleció por las heridas de bala.

Elementos de la Dirección General de Servicios Periciales acudieron al centro médico para levantar el cuerpo sin vida del agredido para trasladarlo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

La Fiscalía General de Justicia del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer los motivos del ataque y dar con el responsable del crimen.