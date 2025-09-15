¡Capturaron a sujeto que se apropió de más de 28 millones de pesos de una empresa!

Aprovechó su puesto en el área de ventas para apoderarse del dinero

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia de Investigación Criminal, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Ricardo “N” por su probable responsabilidad en el delito de abuso de confianza, derivado de hechos que habrían ocasionado un detrimento patrimonial a una empresa privada por un monto de más de 28 millones de pesos.

La detención de este sujeto fue resultado de una intensa investigación por parte de los agentes, que lograron ubicarlo la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde se llevó a cabo su arresto y posterior traslado a esta entidad a fin de continuar el proceso en su contra.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el inculpado laboraba en el departamento de ventas de la compañía, posición desde la cual presuntamente se aprovechó del acceso y control que tenía sobre las cuentas de la empresa para desviar recursos económicos a cuentas personales.

Las indagatorias precisaron que el hoy detenido se habría apoderado directamente de la cantidad de 28 millones 870 mil 876.43 pesos.

La investigación estuvo a cargo del agente del Ministerio Público, el cual reunió pruebas documentales, periciales y contables para acreditar los hechos, mismas que fueron presentadas ante la autoridad judicial.

Como resultado de la solidez de los datos de prueba integrados, un juez de Control giró la orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien definirá su situación jurídica conforme a los procedimientos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.