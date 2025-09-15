¡Tras un desigual choque entre una motocicleta y una camioneta en Fresnillo dos menores resultaron lesionados!

Foto: Archivo

FRESNILLO, ZAC.- Dos menores de edad terminaron hospitalizados para recibir atención médica a causa de las lesiones con que resultaron tras de que al viajar en una motocicleta chocaron contra una camioneta.

El accidente se registró el domingo 14 de septiembre, alrededor de las nueve y media de la noche, en la carretera estatal que comunica las comunidades Emancipación y Plenitud, pertenecientes al municipio de Fresnillo.

Testigos del percance solicitaron ayuda a los servicios de emergencia y al lugar acudieron paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), que brindaron los primeros auxilios a los dos menores y los trasladaron a un hospital para su atención.

Oficiales de la Policía de Vialidad Preventiva tomaron conocimiento del accidente y aseguraron los dos vehículos implicados.