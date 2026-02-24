¡Choque de una camioneta y un tráiler dejó una persona muerta y cuatro más lesionadas!

GUADALUPE, ZAC.- Tras el choque de una camioneta y un tráiler una persona perdió la vida y otras cuatro resultaron lesionadas de gravedad, por lo que fueron trasladadas a hospitales a recibir atención médica.

El accidente sucedió el lunes 23 de febrero, alrededor de las cuatro de la tarde, en la carretera federal de cuota 45, tramo Osiris-Cuauhtémoc, a unos kilómetros de distancia de la caseta de peaje.

Las víctimas tripulaban una camioneta tipo van, en la que colisionaron contra la unidad de carga.

Dicha camioneta quedó destrozada del frente, mientras que al tráiler se le desprendió un remolque tipo cisterna y éste se volcó sobre la cinta asfáltica.

Testigos del accidente lo reportaron a los servicios de emergencia y al lugar acudieron paramédicos y personal de rescate de la Coordinación Estatal de Protección Civil, de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA) y de la Cruz Roja, que auxiliaron a los ocupantes de la van.

De esta manera, confirmaron que una persona ya había perdido la vida y otras cuatro presentaban lesiones de consideración, por lo que las canalizaron a hospitales para ser atendidas.

Oficiales de la Guardia Nacional división carreteras tomaron conocimiento del accidente y brindaron seguridad perimetral ya que la circulación vehicular se vio afectada en los dos carriles.

Posteriormente, el cuerpo de la víctima mortal fue levantado por elementos de Servicios Periciales para su traslado al Servicio Médico Forense.