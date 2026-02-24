¡Vincularon a proceso a dos sujetos originarios de Aguascalientes por colocación de mantas en Zacatecas!

ZACATECAS, ZAC.- El equipo de investigación adscrito a la Fiscalía de Alto Impacto logró la vinculación a proceso por posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y apología del delito en contra de Jeysson René “N” y Francisco Javier “N”, a quienes se les impuso medida cautelar de prisión preventiva.

Los hechos se registraron en febrero de 2026 en el municipio de Zacatecas.

Los ahora vinculados, originarios de Aguascalientes, fueron detenidos en flagrancia cuando colocaban una lona en espacios públicos con mensajes alusivos a la delincuencia.

Además, al momento de su detención les fueron localizados narcóticos, así como lonas adicionales con mensajes similares.