¡Colocaron tres lonas con mensajes alusivos a la delincuencia organizada en Guadalupe y Jerez!

Foto: Archivo

ZACATECAS, ZAC.- Integrantes del crimen organizado colocaron tres lonas con narco-mensajes en los municipios de Guadalupe y Jerez, que fueron aseguradas por elementos policiales.

El primero de los escritos, que hacía referencia a la delincuencia organizada, fue colgado la noche del domingo 1 de febrero en la entrada al municipio de Guadalupe, por el lado de Trancoso, en el puente peatonal localizado justo afuera del centro de espectáculos “Bonito Pueblo”.

La lona era de grandes dimensiones y fue detectada por decenas de personas, que alertaron a las autoridades.

Al sitio acudieron oficiales de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, que retiraron el narco-mensaje.

Durante su estadía en el sitio observaron un vehículo tripulado por sujetos sospechosos, presumiendo que fueron ellos quienes colocaron el mensaje, por lo que fueron en su persecución, pero éstos lograron escapar.

Posteriormente, ya en la madrugada de este lunes, otras dos lonas con narco-mensajes fueron colocadas en el municipio de Jerez en lugares muy transitados.

Quienes las vieron les tomaron fotografías y videos para difundirlas a través de las redes sociales, por lo que oficiales de Seguridad Pública se encargaron de asegurarlas.

Trascendió que el mensaje de los tres escritos era idéntico.