¡Con 650 gramos de marihuana y un rifle apresaron a dos sujetos en Rincón de Romos!

RINCÓN DE ROMOS, AGS.- Uniformados del Mando Coordinado que se encontraban realizando sus labores de vigilancia en el municipio de Rincón de Romos en la comunidad ejido Fresnillo, quienes lograron la detención de dos sujetos por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y portación de un arma prohibida.

Fueron los elementos del Mando Coordinado quienes detectaron una motocicleta de la marca Italika, color negro con rojo, la cual era tripulada por dos sujetos, a quienes les solicitaron una revisión preventiva.

Durante la revisión de seguridad los sujetos dijeron responder al nombre de Roberto “N”, de 18 años de edad, y Humberto “N”, de 18 años de edad, a quienes se les encontró un rifle de aire para balines calibre .22 (5.5mm), así como tres bolsas de plástico que contenía hierba verde con características propias de la marihuana con un peso aproximado de más de 650 gramos.

Finalmente, ambos detenidos, junto con el arma asegurada y las sustancias ilícitas decomisadas, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.