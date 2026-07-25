¡Vendedor de drogas que operaba en el fraccionamiento Tierra Buena fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Marco “N” por su probable responsabilidad en el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio en la variante de venta, como resultado de los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 7 de julio de 2026 el imputado fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en el cruce de avenida Siglo XXI y calle 2, en el fraccionamiento Tierra Buena, en el municipio de Aguascalientes.

Durante la intervención policial los oficiales presuntamente localizaron dos envoltorios de plástico transparente que contenían una sustancia granulada al tacto, mismos que el imputado llevaba en la mano izquierda al momento de su aseguramiento.

Los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad competente y sometidos a los análisis correspondientes por parte de un perito químico forense adscrito al Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica, quien determinó que la sustancia correspondía a clorhidrato de metanfetamina, con un peso neto total de 14 mil 693.2 miligramos, cantidad que, de acuerdo con la investigación, era poseída con la finalidad de ser comercializada.

Con base en los actos de investigación realizados, el agente del Ministerio Público integró la carpeta correspondiente y formuló la imputación al considerar que existían datos de prueba suficientes para ejercer acción penal en contra del señalado por el delito referido.

En audiencia inicial, el juez de Control calificó de legal la detención y tras valorar los datos de prueba expuestos por la Representación Social dictó auto de vinculación a proceso en contra de Marco “N” por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio en la variante de venta.

Asimismo, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de un mes con quince días para el cierre de la investigación complementaria.