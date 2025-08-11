¡Con 71 dosis de crystal detuvieron a dos sujetos en Asientos, Aguascalientes!

ASIENTOS, AGS.- Uniformados de la Policía Estatal de Aguascalientes, en coordinación con policías preventivos del municipio de Asientos, lograron la detención de dos personas en posesión de 71 envoltorios de sustancia que granulada al tacto con las características del crystal, que dieron un peso aproximado de 28 gramos.

Fueron uniformados de la corporación estatal en coordinación con policías preventivos del municipio de Asientos que realizaban su recorrido de vigilancia sobre la carretera estatal número 30, a la altura de la comunidad El Salitre, cuando detectaron a dos personas en actitud evasiva, quienes al darse cuenta de la presencia de los policías intentaron darse la fuga corriendo en rumbos diferentes, siendo detenidos ambos sujetos metros adelante.

El primero de ellos dijo responder al nombre de Rafael “N”, de 42 años de edad, entre sus pertenencias le fueron localizados 69 envoltorios que en su interior contenían sustancia granulada con las características propias del crystal, en tanto que al proceder a la revisión de quien dijo llamarse Efrén “N”, de 19 años de edad, le localizaron entre sus pertenencias dos envoltorios de sustancia granulada al parecer crystal.

Por lo anterior, ambas personas fueron detenidas y trasladadas junto con los envoltorios que les fueron asegurados ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.