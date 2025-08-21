¡Conductor de camioneta que provocó la muerte de un motociclista en Aguascalientes fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un juez de Control vinculó a proceso por el delito de homicidio culposo al conductor de la camioneta que le causó la muerte a un motociclista en el fraccionamiento Jardines de Santa Elena, al sur de la capital.

Se trata de Jorge Arturo “N”, que enfrentará su juicio en libertad, aunque mensualmente tendrá que acudir a firmar ante la autoridad judicial.

Está acusado de la muerte de Carlos Yair Ponce, de 23 años de edad.

El accidente sucedió la lluviosa noche del miércoles 13 de agosto sobre la avenida Las Américas y la calle República de Perú, en dicho fraccionamiento.

El acusado conducía una camioneta Chrysler PT Cruiser, modelo 2007, en color azul, en la que se desplazaba por dicha avenida hacia el norte, pero al llegar al cruce dio una vuelta a la izquierda para incorporarse a la calle mencionada.

La maniobra la hizo sin precaución, por lo que impactó una motocicleta tripulada por el joven, que cayó al piso y fue arrastrado varios metros por la camioneta, quedando sin vida debajo de ella.

Oficiales de la Policía Vial aseguraron a Jorge Arturo y lo dejaron a disposición del agente del Ministerio Público, que lo presentó ante el juez.

El juzgador calificó de legal su detención y le decretó el auto de vinculación a proceso por homicidio culposo, además de que fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.