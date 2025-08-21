¡Aparatoso accidente en Guadalupe protagonizaron tres camiones de carga!

Los choferes sufrieron algunas lesiones

Foto: Archivo

GUADALUPE, ZAC.- Tres camiones de carga quinta rueda chocaron entre sí en esta cabecera municipal, por lo que los conductores resultaron lesionados, aunque no fue necesario trasladarlos a ningún hospital.

La carambola sucedió este jueves, poco antes de las nueve y media de la mañana, sobre la carretera de cuota federal 45, a la altura del kilómetro 80, en territorio de Guadalupe.

Los camiones chocaron por causas desconocidas y quedaron atravesados sobre la cinta asfáltica, por lo que ocasionaron que otros vehículos quedaran varados por más de una hora en los dos sentidos.

Tras recibir reportes sobre el accidente al lugar se dirigieron paramédicos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, que auxiliaron a los conductores, aunque determinaron que no era necesario trasladarlos a algún centro médico.

Elementos policiales arribaron al sitio para resguardar la zona y evitar otro percance.

Finalmente, elementos de la Guardia Nacional de carreteras intervinieron en la carambola y elaboraron el peritaje respectivo para deslindar responsabilidades.

Los tres camiones fueron retirados con apoyo de unas grúas para liberar la carretera y abrir la circulación.