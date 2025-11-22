¡De un infarto respiratorio joven de 28 años murió afuera del Parrandas Bar!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven perdió la vida durante la madrugada de este sábado tras sufrir un infarto respiratorio a las afueras del Parrandas Bar, ubicado en la avenida Fundición y la calle Mar Caribe, en el fraccionamiento Olivares Santana, al norte de la ciudad.

Los hechos sucedieron alrededor de las 01:00 horas, cuando Daniel de Jesús Salas, de 28 años de edad, quien se encontraba conviviendo en el establecimiento, salió del lugar aparentemente bajo los efectos del alcohol.

Según testigos, el joven repentinamente perdió el equilibrio y cayó al piso.

Las personas presentes llamaron de inmediato al número de emergencias para pedir ayuda y al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos, quienes confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

Elementos de Servicios Periciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al SEMEFO para la necropsia de ley, que reveló que Daniel de Jesús pereció a causa de un infarto respiratorio.

Cabe mencionar que en el lugar de los hechos surgió la versión de que el joven se había desvanecido al interior del bar pero que fue sacado por el personal de seguridad para no interrumpir las labores del mencionado negocio.