¡Cinco miembros de una célula delictiva que operaba en Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí fueron detenidos!

Cometían extorsiones y robos con violencia de vehículos particulares y de carga

AGUASCALIENTES, AGS.- Cinco presuntos integrantes de una célula delictiva que cometían extorsiones y robos con violencia de vehículos particulares y de carga en Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí, fueron detenidos en el vecino municipio de Ojuelos a bordo de un vehículo con reporte de robo.

Al ser capturados se les aseguraron tres armas de fuego cortas, un rifle de aire comprimido, un inhibidor de señal y un chaleco con placas balísticas.

Los detenidos fueron identificados como Alejandro “N” alias “El Chamuco”; Óscar “N” alias “El Piolo”; Jonathan “N” alias “El Johms”; Carlos “N” alias “El Junior”, y Jair “N” alias “El Güero”.

Fueron capturados por elementos de la Policía de Jalisco, de la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP), en coordinación con la Policía Regional.

Tras diversos reportes de robos con violencia en la región, los oficiales desplegaron un operativo y sobre la carretera San Luis Potosí-Lagos de Moreno, en el cruce con la carretera a Guadalajara, en territorio de Ojuelos, detuvieron a los cinco sujetos, que viajaban en un vehículo Mazda 2, en color gris.

Inicialmente les marcaron el alto porque los detectaron en actitud evasiva al percatarse de su presencia y al registrarlos les hallaron las armas y los otros objetos.

Además, al consultar los datos del automotor confirmaron que contaba con reporte de robo vigente.

De acuerdo a las primeras investigaciones de las autoridades jaliscienses, los cinco sujetos formaban parte de una banda y/o célula delictiva que operaba en los límites de los cuatro estados: Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí, dedicados a cometer extorsiones y robo de vehículos particulares y de carga para trasladarlos a otras entidades.

Los cinco arrestados, junto con todo lo que se les aseguró, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con las indagatorias.