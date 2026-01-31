NoticiasZacatecas

¡Delincuente que abría boquetes en las casas para saquearlas fue capturado!

Noticiero El Circo

GUADALUPE, ZAC.- Elementos de la Policía Municipal de Guadalupe, en coordinación con la Estatal Preventiva, lograron la detención de un hombre que ingresaba a domicilios haciendo un boquete en la pared, en la colonia Olimpias II.

Gracias al reporte oportuno al 911 fue sorprendido en flagrancia con diversos objetos, cuyo valor aproximado, según el afectado, asciende a 25 mil pesos.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), conforme a derecho.

