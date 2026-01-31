¡Tras choque e incendio en el puente de Expo Plaza automovilista resultó lesionado!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven automovilista sufrió lesiones de regulares a graves tras protagonizar un aparatoso accidente en el paso a desnivel de Expo Plaza, donde se estrelló contra uno de los muros laterales y un pilar, y luego el coche se incendió.

Los hechos sucedieron este sábado, alrededor de las 01:30 horas, sobre la avenida Adolfo López Mateos, metros antes de la salida a José F. Elizondo.

Said Nava Zamora, de 19 años de edad, conducía un Mazda 3, en color rojo y con placas de circulación ZEJ-994-G de Zacatecas, y transitaba por López Mateos de poniente a oriente, a exceso de velocidad.

Tras ingresar al paso a desnivel perdió el control del volante hacia la derecha y se impactó contra el muro lateral.

El auto salió rebotado hacia el camellón central, donde se impactó de frente contra un pilar de concreto.

El joven quedó atrapado en la cabina y fue rescatado por paramédicos de la Cruz Roja y de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que le diagnosticaron lesiones de consideración y lo trasladaron a recibir atención médica al Hospital General Tercer Milenio.

En esos momentos el automóvil comenzó a incendiarse del motor, por lo que oficiales de la Policía Estatal, presentes en el sitio, trataron de apagarlo.

Sin embargo, tuvieron que intervenir elementos del Departamento de Bomberos Municipales para controlar y sofocar el fuego, que consiguieron en varios minutos.

Oficiales de la Policía Vial tomaron conocimiento del accidente, realizaron el peritaje correspondiente y retiraron el auto con apoyo de una grúa para remolcarlo a la pensión municipal para su resguardo.