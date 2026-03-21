¡Detectaron artefactos explosivos y un campamento de un grupo delictivo en Villanueva!

VILLANUEVA, ZAC.- Durante recorridos de seguridad, elementos de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno localizaron y destruyeron dos artefactos explosivos improvisados, además de un campamento presuntamente utilizado por un grupo de la delincuencia organizada.

Al encontrarse realizando trabajo de campo, agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía de Investigación, ubicaron en las inmediaciones de la comunidad de Zapoqui el material sospechoso.

Fueron hallados 2 artefactos improvisados, 44 kilogramos de pólvora, 4 detonadores, 5 metros de cordón detonante, aproximadamente 200 metros de cable dúplex y una batería de automóvil.