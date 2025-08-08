¡Detuvieron a tres ebrios sujetos que escandalizaban e hicieron detonaciones de arma de fuego en Villa Juárez!

Foto: Archivo

ASIENTOS, AGS.- La tranquilidad de la comunidad Villa Juárez se vio interrumpida la mañana de este viernes, cuando vecinos de la zona centro reportaron al 911 la presencia de tres sujetos escandalizando en las calles y realizando presuntas detonaciones de arma de fuego.

Gracias a la rápida intervención del Mando Coordinado de Seguridad Pública, elementos de la Policía Estatal y Municipal de Asientos lograron ubicar una camioneta blanca con tres individuos a bordo, aparentemente bajo los efectos del alcohol y que fueron arrestados.

Tras marcarles el alto y realizar una inspección, los oficiales encontraron un arma de fuego corta y varios cartuchos percutidos.

Los detenidos fueron identificados como Alberto “N”, Adrián “N” y Ramón “N”, quienes fueron trasladados ante la autoridad correspondiente para que se defina su situación legal.