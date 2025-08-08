¡Por lesiones dolosas a un menor de edad vincularon a proceso a un sujeto en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo la vinculación a proceso en contra de Édgar Daniel “N” alias “Pabel”, quien fue presentado ante la autoridad judicial como probable responsable del delito de lesiones dolosas calificadas luego de que se cumplimentara en su contra una orden de aprehensión.

Durante la audiencia inicial, el juez de Control valoró los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público, los cuales permitieron acreditar la probable participación del imputado en los hechos ocurridos el 23 de febrero del año en curso en el Barrio de Guanajuato, en la comunidad de Calvillito, Aguascalientes.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima se encontraba en compañía de otro menor de edad, ambos a bordo de una motocicleta, cuando al circular por la calle Irapuato fueron presuntamente interceptados por un grupo de personas, entre las que se encontraba Édgar Daniel “N”.

Dichas personas comenzaron a insultarlos y a lanzarles piedras; sin embargo, los jóvenes decidieron continuar su camino sin responder a las agresiones.

Fue al final de dicha calle que se reencontraron con el grupo agresor, al que se habían sumado aproximadamente otras diez personas, quienes presuntamente portaban armas como cuchillos tipo machete, resorteras, botellas de vidrio y bates de madera.

A pesar de que la víctima y su acompañante pidieron calma y expresaron que no buscaban problemas, los agresores los rodearon, intensificando las amenazas y agresiones verbales.

En ese momento, Édgar Daniel “N” presuntamente agredió directamente a la víctima golpeándolo en el rostro con una botella de vidrio, misma que se rompió al impactar su mandíbula, causándole una lesión que afectó su salud.

Los hechos fueron denunciados ante el agente del Ministerio Público, quien integró la carpeta correspondiente e inició las diligencias necesarias.

Con la obtención de la orden de aprehensión, agentes de la Policía de Investigación Criminal lograron ubicar y detener al imputado en la calle Palma Cica del fraccionamiento Rancho Santa Mónica, en la ciudad capital, para posteriormente ponerlo a disposición de la autoridad judicial.

Tras escuchar los argumentos de la Representación Social en la audiencia inicial, el juez de Control dictó auto de vinculación a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, con el objetivo de robustecer los datos de prueba y continuar con el procedimiento penal correspondiente.