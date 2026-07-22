¡Detuvieron a tres integrantes de célula delictiva vinculada con hechos de violencia en Fresnillo!

Los detenidos son dos hombres, uno originario de Mazatlán, Sinaloa, y otro del estado de Durango, así como una menor de edad, de Jerez, Zacatecas

Les aseguraron droga, cargadores, chalecos balísticos, poncha llantas y una camioneta con alteraciones en sus números de identificación

Suman ya cinco personas detenidas como resultado de los operativos desplegados en Pánuco y Fresnillo

FRESNILLO, ZAC.- Como resultado de los operativos desplegados tras los hechos registrados el sábado 18 de julio, autoridades de los tres órdenes de Gobierno detuvieron a tres personas consideradas generadoras de violencia, quienes podrían estar vinculadas con una célula delictiva que opera en la región de Fresnillo y que podría estar relacionada con los hechos recientes.

La detención se concretó sobre una brecha de terracería ubicada en el tramo de la comunidad José María Morelos con dirección a la localidad 6 de Enero, en FresnilloElementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) detuvieron a dos hombres y una mujer menor de edad, quienes viajaban a bordo de una camioneta.

Las personas detenidas fueron identificadas como Leonel “N”, de 23 años, originario de Mazatlán, Sinaloa; Osvaldo “N”, de 22 años, originario del estado de Durango, y una mujer menor de edad, originaria del municipio de Jerez, Zacatecas.

Durante la intervención y revisión se aseguraron 113 envoltorios que contenían una sustancia granulada con características propias de la metanfetamina, así como 16 envoltorios y una bolsa con hierba verde y seca con características de la marihuana.

Asimismo, se confiscaron seis cargadores para arma larga calibre .223, tres chalecos balísticos pixelados y 40 estrellas metálicas conocidas como poncha llantas.

De igual manera, se aseguró una camioneta Nissan Frontier NP300, la cual presentaba alteraciones en sus números de identificación vehicular.

Las tres personas detenidas, así como los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

Con estas acciones suman ya cinco personas detenidas como resultado de los operativos realizados: una detención en el municipio de Pánuco el 19 de julio y otra en Fresnillo, además de las tres detenciones concretadas el martes 21 de julio.