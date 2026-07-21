¡En Los Pocitos fuga de gas por daño en cisterna movilizó a cuerpos de emergencia!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una situación de riesgo se registró la mañana de este martes en la calle Antonio Cardona, en el Ejido Los Pocitos, luego de que una cisterna que transportaba gas L.P. resultara dañada mientras realizaba labores de abastecimiento.

De acuerdo con lo informado por el titular de Protección Civil, José Gabino Vázquez Vega, el incidente ocurrió durante las maniobras de suministro, lo que provocó afectaciones en la unidad y generó una fuga del combustible.

Tras el reporte, cuerpos de emergencia se trasladaron al lugar para controlar la situación y evitar mayores riesgos para la población.

Pese al incidente no se reportaron personas lesionadas.

Las autoridades implementaron medidas de seguridad en la zona mientras se llevaban a cabo las labores correspondientes para garantizar que no existiera peligro para los habitantes del área.